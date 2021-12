Reggina, Castiglia: ”Il pareggio di Como ha ridato fiducia al gruppo. Ora una vittoria per uscire dal tunnel”

Dalla A alla C, con la maglia amaranto addosso. Ivan Castiglia è tra i pochissimi calciatori ad essere annoverati tra coloro i quali hanno vestito la casacca della Reggina in tutte e tre le serie professionistiche. Settanta presenze ed una rete per il centrocampista 33enne, il quale ha parlato della squadra calabrese ai microfoni della Gazzetta del Sud.

”A Como ho visto un atteggiamento diverso rispetto alle sfide precedenti – ha detto Castiglia – la Reggina è scesa in campo con un’altra mentalità, anche se nella ripresa ha sofferto il ritorno dei lombardi che hanno sfiorato la vittoria. La serie di sconfitte era figlia di un calo mentale. Toscano dovrà lavorare sotto questo aspetto, l’organico è competitivo. Il pareggio di Como ha ridato fiducia al gruppo, ma per uscire dal tunnel ci vorrebbe un successo contro il Brescia”.

Sul settore giovanile: ”Negli ultimi anni ha perso smalto, non sono stati fatti investimenti come nell’era Foti. Taibi potrà rilanciarlo”.