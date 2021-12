Le ultime da Brescia: differenziato per Jabojko, Jagiello ancora out

Il Brescia ha ripreso nella giornata di ieri gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro la Reggina. Le Rondinelle hanno ripreso le fatiche presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia, sotto gli occhi attenti del presidente Massimo Cellino e del direttore sportivo Francesco Marroccu. Dopo il recupero di Ndoj e Andreoli (già presenti domenica contro il Cittadella), Inzaghi conta di poter disporre anche dei vari Labojko e Jagiello per la trasferta calabrese (ad oggi in dubbio), oltre al ritorno di Bajic, il quale la settimana scorsa aveva chiesto ed ottenuto un permesso per il parto della moglie (motivo per cui ha saltato l’ultima sfida). Di seguito, il report del club bresciano sull’allenamento di ieri:

Ripresa degli allenamenti per le Rondinelle che si sono ritrovate questo pomeriggio a Torbole Casaglia per una nuova sessione in vista della sfida di sabato contro la Reggina. Bisoli e compagni, dopo attivazione e riscaldamento, hanno svolto lavoro atletico e alcune esercitazioni a campo ridotto. Differenziato per Labojko. Domani è prevista doppia seduta.