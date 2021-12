Il punto sulla Serie B: Pisa campione d’inverno, tornano a vincere Parma e Crotone

Si chiude in anticipo la penultima giornata del girone di andata di Serie B, con il +4 del Pisa che viene proclamato campione d’Inverno. Tornano alla vittoria Parma e Crotone. Sono proprio i pitagorici ad aprire la giornata, con un roboante 4-1 sul Pordenone, prima vittoria dopo mesi per i ragazzi di Modesto, che vincono grazie alla doppietta dell’ex Monza Mirko Maric e all’espulsione di Nicola Falasco per i ramarri. Interrompe la striscia di sconfitte consecutive la Reggina, che dopo aver collezionato 5 k.o. ottiene un buon pareggio contro il Como, primo punto per Mimmo Toscano, ritornato in amaranto dopo una stagione. Si impone il Pisa in casa del Cosenza, continua la crisi del Marulla per i calabresi, che nelle ultime 4 partite tra le mura amiche hanno sempre perso. Vittoria importante per la Cremonese, che con la vittoria riportata sul campo dell’Ascoli si collocano al terzo gradino del podio, seconda sconfitta di fila per i bianconeri che scivolano fuori dalla zona play-off. Torna a vincere il Frosinone, grazie alle doppiette di Alessio Zerbin e Federico Gatti, a farne le spese è la SPAL, che colleziona l’ottava sconfitta stagionale e resta incollata alla zona play-out. Finisce con un pari lo scontro la Brescia e Cittadella, punto che non favorisce nessuna delle due compagini che restano nelle zone alte della classifica a 5 punti di distanza l’una dall’altra. Dopo oltre un mese di distanza torna a vincere il Parma, che espugna il Giuseppe Moccagatta di Alessandria per 0-2, mattatore di giornata il “Mudo” Franco Vazquez, alla quinta marcatura stagionale. Chiude la giornata il pareggio nel derby umbro tra Perugia e Ternana, con entrambe le squadre che restano a metà classifica, punto che aiuta maggiormente i grifoni che si portano a -1 dall’ottavo posto. Causa COVID non si sono disputati i match tra Lecce e Vicenza e tra Monza e Benevento, entrambi rinviati.