Serie D Girone I, 17^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

SERIE D, GIRONE I – 17^ giornata (19/12/2021)

Città di Acireale-Paternò 1-1

Città di Sant’Agata-Cavese 0-0

Cittanova-Real Aversa 2-1

Giarre-Biancavilla rinviata

Pol. Santa Maria del Cilento-San Luca rinviata

Rende-Portici 1-1

Sancataldese-Gelbison 2-1

Trapani-FC Lamezia Terme 2-0

Troina-Licata 2-4

Riposa: Castrovillari

Classifica

33 Acireale*

30 FC Lamezia Terme*

30 Gelbison***

29 Cavese*

29 Paternò*

27 Cittanova*

26 Santa Maria***

24 Licata*

22 Sant’Agata

22 Trapani**

20 Sancataldese*

19 Real Aversa*

19 Portici*

17 Castrovillari

14 San Luca***

14 Rende***

8 Giarre**

6 Biancavilla***

4 Troina** (-6)

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

Prossimo turno – 18^ giornata (22/12/2021)

Cavese-Cittanova

Città di Sant’Agata-Città di Acireale

FC Lamezia Terme-Sancataldese

Gelbison-Troina

Licata-Castrovillari

Paternò-Trapani

Portici-Pol. Santa Maria del Cilento

Real Aversa-Rende

San Luca-Giarre

Riposa: Biancavilla