Il punto sulla domenica di B: prima vittoria per Iachini a Parma, il Cittadella ferma il Brescia

Sei reti in questa domenica di Serie B che, dopo l’emozionante sabato vissuto, ha visto disputarsi tre gare. Il sipario sulla diciottesima giornata, però, non è ancora chiuso visto il posticipo in programma domani sera al ”Via del Mare” tra Lecce e Vicenza. Nel pomeriggio odierno, il Parma ha trovato il primo successo dell’era Iachini e lo ha fatto in casa dell’Alessandria, reduce dal roboante successo per 0-4 al ”Granillo” di Reggio Calabria. Al ”Rigamonti”, invece, il Cittadella ha fermato sull’1-1 il Brescia di Inzaghi, mentre con risultato analogo è terminato il derby umbro tra Perugia e Ternana, con il portiere delle Fere Iannarilli che ha anche parato un calcio di rigore al Grifo. Di seguito, risultati e classifica:

RISULTATI

Ascoli-Cremonese 1-4 18/12

Como-Reggina 1-1

Crotone-Pordenone 4-1

Cosenza-Pisa 0-2

Frosinone-Spal 4-0

Brescia-Cittadella 1-1 19/12

Alessandria-Parma 0-2

Perugia-Ternana 1-1

Lecce-Vicenza 20/12 ore 20:30

Benevento-Monza rinviata per casi Covid nel club brianzolo

CLASSIFICA

Pisa 38

Brescia 34

Cremonese 32

Lecce 31*

Benevento 31*

Monza 31*

Cittadella 29

Frosinone 28

Perugia 27

Ascoli 26

Como 25

Ternana 23

Parma 23

Reggina 23

Spal 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7*

*Una gara in meno