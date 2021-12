LIVE! Como-Reggina, gli amaranto strappano un punto al ”Sinigaglia”! FINALE

Diciottesima giornata di campionato al ”Sinigaglia”, dove a partire dalle ore 14:00 si affronteranno Como e Reggina. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

COMO-REGGINA 1-1 (16′ Rivas, 55′ Cerri)

TRIPLICE FISCHIO DI MIELE, COMO E REGGINA CHIUDONO I 90′ CON IL RISULTATO DI 1-1. LA REGGINA TORNA A FARE PUNTI DOPO 5 KO DI FILA E TORNA DA COMO CON UN PUNTO CHE LE PERMETTE DI SALIRE A QUOTA 23 IN CLASSIFICA

94′ Gabrielloni! Muro di Hetemaj! Intervento provvidenziale del finlandese a pochi metri dalla porta

La Reggina non riesce a tenere il pallone in avanti, il Como chiude attaccando ad un minuto dalla fine

91′ Arrigoni ci prova dalla distanza, Crosetig devia in corner

Quattro minuti di recupero

89′ SOSTITUZIONE COMO- Dentro Gabrielloni, fuori Parigini

88′ Liotti evita che il pallone giunga a Gliozzi a metri zero dalla porta, Di Chiara allontana

88′ Altro brivido Reggina! Cross di Parigini, deviazione di Cerri e palla che passa vicinissima a Gliozzi, che non riesce ad arpionarla

85′ REGGINA IN DIECI UOMINI! Secondo giallo e dunque rosso per Cionek, sanzionato forse troppo duramente da Miele dopo aver sovrastato un avversario nel gioco aereo. Il polacco, appena rientrato dalla squalifica, salterà il Brescia

Ultimi cinque giri di orologio al ”Sinigaglia”, dove la partita sembra essere ancora apertissima

84′ AMMONIZIONE COMO- Cartellino per Scaglia

83′ Turati dice di no a Gliozzi! Gran parata in tuffo dell’estremo difensore amaranto, che respinge in corner un colpo di testa dell’avversario nato sugli sviluppi di un calcio di punizione

80′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Cionek che atterra Cerri

79′ ULTIMO CAMBIO REGGINA- Dentro Liotti, fuori Cortinovis

78′ Brivido Reggina! Cross di Cerri, sponda di Vignali e schiacciata di Gliozzi che si stampa contro il palo. Biancoblù vicinissimi alla rete del sorpasso

73′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Laribi e Montalto, fuori Bellomo e Galabinov

72′ Cerri innesca Parigini che viene anticipato dall’uscita di Turati che non blocca, il pallone arriva a Gliozzi che di prima intenzione calcia alto

71′ Rivas va al tiro in porta, si immola Solini ma la panchina amaranto chiede un tocco con la mano. Miele lascia correre

68′ DOPPIA SOSTITUZIONE COMO- Dentro Kabashi e Gliozzi, fuori Iovine e La Gumina

66′ Cortinovis! Vola Facchin! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il centrocampista amaranto raccoglie il pallone ed effettua un tiro a giro velenoso che impegna agli straordinari il portiere del Como

65′ AMMONIZIONE COMO- Giallo per Bellemo che atterra un Hetemaj che si era involato verso la porta. Il capitano comasco era diffidato

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Lakicevic ed Hetemaj, fuori Adjapong e Bianchi

57′ Affondo Como, con Parigini che scappa via sulla sinistra e serve rasoterra in mezzo Iovine, la cui conclusione termina sul fondo

Resta immobile Turati, l’attaccante incrocia rasoterra alla destra del portiere

55′ CERRI PAREGGIA DAGLI UNDICI METRI, SFIDA DI NUOVO IN PARITA’!

Assegnato il calcio di rigore

51′ I padroni di casa lamentano un fallo di mano in area di Stavropoulos. Miele aveva lasciato giocare, adesso consulta il Var

50′ Bellemo! Si divora l’1-1 il capitano dei Lariani, che solo e da pochi passi, sugli sviluppi di un corner, manda il pallone alle stelle

48′ Tiro-cross di Di Chiara dalla sinistra, smanaccia Facchin

48′ Rivas! Ripartenza fulminea dell’honduregno, che fa secco un avversario portandosi il pallone in posizione leggermente defilata e calcia in porta, trovando la parata di Facchin

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COMO-REGGINA!

Squadre rientrate in campo

FINE PRIMO TEMPO! Non c’è recupero in questa prima frazione al ”Sinigaglia”, dove la Reggina chiude i primi 45′ in vantaggio grazie alla seconda rete in campionato di Rigoberto Rivas, alla quale è seguita una buona gestione ed amministrazione del vantaggio da parte della squadra di Toscano

45′ Ci riprova Cortinovis! Conclusione al volo ma decisamente fuori misura

43′ Cortinovis! Il gioiellino classe 2001 riceve da Rivas, si aggiusta con il corpo e lascia partire un tiro potente sul primo palo, che però termina alto

39′ Cerri! Cross di Arrigoni e colpo di testa del centravanti dei Lariani che termina di poco al lato sul fondo

34′ Brivido Como! Grande ripartenza in velocità della Reggina, con Galabinov che serve di tacco Cortinovis, il quale avanza palla al piede e serve Bianchi, che lascia sfilare per Bellomo, la cui conclusione a botta sicura viene murata da Cagnano. Palla che va in corner

32′ Bianchi di testa! Cross di Di Chiara ed inserimento coi tempi giusti del centrocampista amaranto, ma la palla termine sul fondo

26′ Vignali ci prova di testa! Conclusione alta del difensore del Como su cross da calcio d’angolo

23′ La Gumina! L’attaccante comasco ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla non esce di molto, Turati vigile sulla conclusione

22′ Bianchi perde il tempo per andare alla conclusione o scaricare per un compagno sulla sponda volante di Galabinov

Bell’azione sulla catena di destra, dove Adjapong serve Bellomo, il quale entra in area e calcia di punta trovando la ribattuta di Facchin, sulla quale si avventa Rivas che appoggia da pochi metri

16′ RIVAAASSSSSS! REGGINA IN VANTAGGIOOOOO!

11′ Flipper nell’area di rigore del Como, dove sugli sviluppi di un calcio di punizione, Cerri calcia addosso a Solini ed il pallone si alza sopra la traversa. Nel corner che ne è seguito, Cionek stacca di testa ma trova la facile risposta di Facchin

10′ Cerri mette in mostra la propria fisicità e le proprie qualità: controllo e gestione perfetta del pallone, poi messo in mezzo dove è facile preda di Turati

I calabresi provano a palleggiare in attesa di cercare il varco giusto, Como attendista in questo avvio di gara

6′ Rivas punta l’uomo e tenta di passare in mezzo a due avversari ma commette fallo

Si fanno subito sentire le due tifoserie. Sono oltre 400 i tifosi amaranto quest’oggi

Gli amaranto, oggi in divisa bianca, attaccheranno sotto la curva nord. Di contro, i padroni di casa sotto il settore sud dello stadio ”Sinigaglia”

PARTITI! INIZIA COMO-REGGINA!

Qualche minuto di ritardo per via di qualche agli auricolari della terna arbitrale

Squadre entrate in campo, manca pochissimo all’inizio di Como-Reggina

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Como (4-4-2): Facchin; Vignato, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini; La Gumina, Cerri. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, Gatto, Peli, Gliozzi, Bovolon, Luvumbo. Allenatore: Gattuso.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Denis, Montalto. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola. Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Niccolò Turrini di Firennze. VAR: Piero Giacomelli di Trieste. A-VAR: Salvatore Affatato di VCO.