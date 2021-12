Como e Reggina si dividono la posta in palio, 1-1 il finale al Sinigaglia, con Cerri che su rigore risponde alla rete realizzata da Rivas nella prima frazione. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Cortinovis – Prestazione sontuosa del talento scuola Atalanta: sempre nel vivo della manovra, Cortinovis mette in mostra tutte le sue qualità nel pomeriggio del Sinigaglia. Unica nota stonata della partita la poca concretezza sotto porta nella prima frazione, nella ripresa invece serve la prodezza di Facchin per negargli il primo goal in amaranto.

Di Chiara – Buona la prova dell’esterno amaranto, apparso in grande spolvero rispetto alle uscite precedenti. Nel primo tempo supporta la manovra offensiva amaranto sostenendo Rivas con le sue sovrapposizioni, nella seconda parte di gara arretra il suo raggio d’azione per contenere le scorribande degli avversari. Gara con poche sbavature quella di Di Chiara, determinante con il salvataggio sulla linea in pieno recupero.

FLOP

Cionek – Le due ammonizioni ottenute negli ultimi dieci minuti macchiano inevitabilmente la gara del polacco. Ingenuità imperdonabile per un difensore della sua esperienza, che rischia di compromettere il risultato nel finale e toglie di fatto alla Reggina la possibilità di riversarsi in avanti alla ricerca del goal vittoria.

SANTO ROMEO