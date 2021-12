Como-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 14 per la 18esima giornata di serie B va in scena al Sinigaglia il match tra Como e Reggina. Uomini di Gattuso reduci dalla vittoria esterna contro il Vicenza, mentre gli amaranto sono stati travolti per 0-4 dall’Alessandria nell’ultimo turno di campionato. 10 i precedenti ufficiali tra le due formazioni in Lombardia: 4 successi per i padroni di casa, 5 pareggi e solamente 1 vittoria per la Reggina. Sotto la guida del nuovo tecnico Toscano, gli amaranto voleranno in Lombardia per provare a interrompere una serie di sconfitte che dura ormai da cinque partite, mentre i lariani proveranno ad approfittare del momento di difficoltà degli avversari per alimentare i sogni di un piazzamento play-off.

Probabile formazione Como

4-4-2 come modulo di riferimento per mister Gattuso, che contro la Reggina potrà avere tutta la rosa a disposizione. Davanti a Gori fiducia alla coppia difensiva Scaglia-Solini, con Ioannou e Vignali che agiranno sulle corsie laterali. Parigini e Iovine confermati nel ruolo di esterni di centrocampo, con Bellemo e Arrigoni in cabina di regia. Tandem d’attacco che a meno di soprese dovrebbe essere composto da La Gumina e Alberto Cerri.

COMO (4-4-2) – Gori; Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini, Bellemo, Arrigoni, Iovine; La Gumina, Cerri. All: Gattuso

Probabile formazione Reggina

Tanta curiosità in casa Reggina per il ritorno sulla panchina amaranto di mister Toscano, che con molta probabilità non stravolgerà fin da subito il modulo di gioco utilizzato dal suo predecessore. Ipotizzabile dunque l’utilizzo del 4-4-2 in vista del match contro il Como: Toscano potrà contare nuovamente su Hetemaj e Cionek, al rientro dalla squalifica, con Menez, Ricci e Tumminello out per infortunio. In difesa confermati Turati, Di Chiara e Stavropoulos e il rientrante Cionek, con Lakicevic e Loiacono in ballottaggio per una maglia da titolare. Bianchi favorito rispetto ad Hetemaj per affiancare Crisetig in mediana, mentre Rivas e Bellomo agiranno da esterni di centrocampo. Galabinov guiderà l’attacco amaranto, supportato da Montalto.

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. All: Toscano

Como-Reggina pronostico

Reggina di mister Toscano che parte sfavorita secondo Snai e Sisal Matchpoint, con il segno 2 quotato a 3.10, rispetto alla vittoria dei biancoblù quotata 2.40. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,10 Sisal/quota 3.05 Snai).

Como-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 14:00 della gara tra Como e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

