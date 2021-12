Reggina, la probabile formazione: Toscano studia l’undici anti-Como

In riva allo Stretto c’è tanta curiosità circa il ritorno in panchina di mister Toscano e dunque sulla sua prima uscita in questo campionato con la Reggina. Cancellare e ripartire sono gli imperativi della squadra amaranto in vista del delicato match di domani contro il Como. Cinque sconfitte consecutive ed un trend da invertire per i calabresi, che dovranno fare nuovamente a meno degli indisponibili Ménez e Tumminello, ai quali si è aggiunto Ricci.

Possibile 4-4-2 per mister Toscano, che potrebbe non stravolgere sin da subito il modulo di gioco. I principali dubbi dovrebbero riguardare la corsia di destra, con Loiacono e Rivas che dovrebbero giocarsi la maglia da titolare rispettivamente con Lakicevic e Laribi.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Crisetig, Bianchi, Rivas; Galabinov, Montalto. All. Toscano

BALLOTTAGGI: Loiacono-Lakicevic 55-45%, Rivas-Laribi 51-49%

INDISPONIBILI: Franco, Ménez, Ricci, Tumminello.