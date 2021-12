Quando la matematica scende in campo

Senza dubbio il calcio è lo sport più praticato e seguito di tutti. Pensi che alla fine sia solo un correre dietro al pallone e tirare qualche calcio sperando di centrare la porta avversaria? Sei sulla strada errata.

Il calcio non è anche tanta strategia insieme e doti fisiche, allenamento e prontezza di riflessi. Tutte cose che possono essere tradotte in un linguaggio numerico perché la matematica e la geometria sono parte fondamentale di tutto ciò che è la nostra vita, calcio compreso.

Numeri e forme del terreno di gioco

Il campo in sé è pieno di numeri. Ogni linea del campo è la raffigurazione di una distanza, forma o misura. Guardare un campo da calcio dall’alto vuol dire osservare la simmetria semplice ma efficace con cui è realizzato. Ogni forma composta dalle linee ha un significato per chi calca il manto verde ed è strategicamente posizionata per favorire i giocatori e la partita. Quante forme riesci a riconoscere che fanno parte di un campo da calcio?

L’importanza delle statistiche

I numeri sono ovunque durante una partita di calcio. Ogni valore ha molta importanza per ogni squadra. La partita dura 90 minuti, con un intervallo di 15. Durante questi minuti tutto è misurato e documentato. Gol, infortuni, sostituzioni, tiri, parate, momenti di azioni spettacolari; viene tenuto traccia di tutto.

Le statistiche e le probabilità sono importanti in ogni tipo di gioco, dal calcio fino a un tavolo verde di un casinò tipo https://casino.netbet.it/casino-live. I confronti tra le statistiche di partite e giocate diverse possono determinare l’assetto in campo delle successive partite.

Tutta una questione di angoli

Il bello di una partita di calcio, per uno spettatore, è il godere del gioco perfetto, i passaggi pennellati tra i compagni di squadra, le traiettorie dei lanci lunghi e tiri in porta. In tutto questo c’è sempre un elemento comune: l’angolo. Non il calcio d’angolo ma proprio l’angolo delle traiettorie, dei movimenti e delle direzioni da seguire. La geometria è sempre presente in una partita di pallone anche se non ce ne accorgiamo.

Mentre si muovono velocemente sul terreno di gioco, i giocatori devono calcolare l’angolo migliore per passare la palla a un compagno, oppure su che angolo posizionarsi per riceverla. Una conclusione impropria potrebbe favorire gli avversari con conseguenze sull’esito del match.

Ogni mossa è piena di equazioni di geometria analitica. Colui che effettua il lancio regolerà il piede e la gamba per colpire la palla con una certa angolazione evitando il portiere. L’estremo difensore deve invece prendere una decisione istantanea per impedire alla palla di entrare in rete, riuscendo ad assumere il giusto angolo con il proprio corpo per fermare il pallone.

Conclusione

Il calcio fornisce l’ulteriore prova del fatto che la matematica è un aspetto prezioso in tutti i giochi e sport. Essa è una componente dell’esistenza stessa di tutti gli sport e del modo in cui si praticano. Quindi, come atleta, come spettatore o come aspirante esperto, non dimenticare di studiare la matematica, questa aiuta a comprendere meglio tutto l’insieme del calcio.