Serie D – FC Messina escluso dal campionato, stravolta la classifica

Si attendeva solo la certificazione da parte del Giudice Sportivo riguardante l’esclusione dal campionato di Serie D del FC Messina, e così è stato. La seconda rinuncia consecutiva avvenuta domenica contro il Giarre, dopo quella di pochi giorni prima contro la Cavese, ha sancito la fine del club messinese. Il raggruppamento resta dunque composto da sole 19 squadre, con le formazioni che avevano in calendario il confronto con l’FC Messina che da qui in avanti osserveranno un turno di riposo.

L’esclusione della squadra messinese comporta uno stravolgimento della classifica. In base al regolamento infatti, tutti i punti ottenuti finora dalle altre squadre contro l’FC diventano nulli. In 16 giornate erano state 12 le formazioni che avevano ottenuto la vittoria contro la compagine messinese, di conseguenza tutte queste avranno tre punti in meno in classifica; una situazione che avvantaggia invece Acireale e Trapani, le quali avevano pareggiato e dunque si vedono privare di un solo punto. L’Acireale in particolare si ritrova così da solo in vetta alla classifica. In coda piomba in zona playout il San Luca, mentre il Troina torna ad occupare l’ultimo posto. Le uniche a rimanere con gli stessi punti sono Portici e Sancataldese, entrambe sconfitte dall’FC, ma anche Castrovillari, Biancavilla e Città di Sant’Agata, prossime avversarie dei messinesi che dunque riposeranno.

Questa la classifica aggiornata dopo l’esclusione dell’FC Messina.

Classifica

32 Acireale*

30 FC Lamezia Terme*

30 Gelbison***

28 Cavese*

28 Paternò*

26 Santa Maria**

24 Cittanova*

21 Sant’Agata

21 Licata*

19 Real Aversa*

19 Trapani**

18 Portici*

17 Sancataldese*

17 Castrovillari

14 San Luca**

13 Rende***

8 Giarre*

6 Biancavilla**

4 Troina** (-6)

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

Prossimo turno – 17^ giornata (19/12/2021)

Città di Acireale-Paternò

Città di Sant’Agata-Cavese

Cittanova-Real Aversa

Giarre-Biancavilla

Pol. Santa Maria del Cilento-San Luca

Rende-Portici

Sancataldese-Gelbison

Trapani-FC Lamezia Terme

Troina-Licata

Riposa: Castrovillari