Reggina, digiuno preoccupante: il gol manca da 234 minuti

Due sole reti realizzate nelle ultime cinque gare. Quelle siglate da Adriano Montalto, al Granillo, nelle sconfitte interne contro Cremonese e Ascoli. Il digiuno da gol della Reggina è sempre più preoccupante. Gli amaranto non segnano dal 36′ minuto della partita interna contro i marchigiani del 30 novembre scorso: la Reggina non esulta per una marcatura da 234 minuti. La squadra amaranto ha il penultimo attacco del campionato con 15 reti in archivio come Cosenza e Vicenza, peggio ha fatto solo il Pordenone con 14.