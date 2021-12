Coppa Italia Dilettanti, il Locri va in finale, alla Reggiomediterranea non riesce il blitz

Sarà il Locri l’avversario dell’Acri nella finale dell’edizione 2021/2022 della Coppa Italia Dilettanti. La formazione di Renato Mancini ha raggiunto l’atto conclusivo del torneo grazie al doppio pareggio con la Reggiomediterranea, che dopo il 3-3 di Croce Valanidi ha provato ad espugnare il “Macrì” per poter conquistare la finale.

La squadra di Peppe Misiti era partita con il piglio giusto, trovando dopo neppure un quarto d’ora il gol del vantaggio grazie al rigore trasformato da Gonzalez; gioia di breve durata per i reggini, colpiti pochi minuti più tardi da Catania che riportava così il Locri in carreggiata. Nonostante entrambe le abbiamo provate tutte per prevalere, il risultato è rimasto invariato fino al triplice fischio. Grazie al maggior numero di reti realizzate in trasferta, il Locri raggiunge la finale, quattro anni dopo la precedente vittoria ottenuta contro il Cotronei, primo trofeo che il Cavallo Alato mise in bacheca in quella grande stagione che lo vide aggiudicarsi anche il campionato di Eccellenza e infine la Supercoppa.