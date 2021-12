Reggina, Toscano: “Ho tanta motivazione, dobbiamo riportare l’entusiamo tra i tifosi”

Comincia oggi ufficialmente la seconda avventura di Domenico Toscano alla guida del club amaranto. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha parlato dell’ultimo periodo deludente della Reggina, della sua esperienza precedente e molto altro. Queste le sue parole:

“Ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Ho tanta motivazione e se sono qui è perchè c’era bisogno di una svolta. Ho accettato questa sfida perchè conosco l’ambiente Reggina e riconosco in questa squadra dei valori, che purtroppo i ragazzi hanno smarrito in questa ultima parte di campionato. Quando mi è arrivata la telefonata del direttore ho sentito nuovamente il fuoco dentro. Non mi sarei mai aspettato un mese di fa di essere richiamato alla guida della Reggina, ma ora sono pronto a dare il massimo per riportare questa squadra dove merita.”

MODULO – “Prima di parlare di gioco bisogna ritrovare quella compattezza persa nell’ultimo periodo. Ho ritrovato una squadra dispiaciuta per la fine del percorso con Aglietti, ma bisogna ripartire dalle buone prestazioni che questa squadra ha espresso ad inizio stagione. Io sono dell’avviso che le scelte di un allenatore le determinano i calciatori con le loro prestazioni e il loro impegno. Solo il campo è il giudice supremo”

ORGANICO – Io sono restio a parlare dei singoli. Tutta la rosa deve dare delle risposte da subito, lo deve ai tifosi e alla città. Qualcosa nell’ultimo periodo non ha funzionato, e quando la squadra prenderà consapevolezza di questo allora potrà scattare qualcosa. Io punto sul gruppo, sul collettivo, non sui singoli giocatori. I risultati possono arrivare solamente da un’alchimia e da una chimica che nasce dal gruppo, e sta a me far ritrovare questo tipo di entusiasmo.”

TIFOSI – “Abbiamo bisogno più che mai in questo momento della tifoseria. Dobbiamo riportare la voglia di seguire e soffrire per la squadra, e per questo sono felice di tutto il supporto e dei numeri fatti registrare per la trasferta di sabato contro il Como.”

MERCATO – “Adesso bisogna dobbiamo focalizzarci sul Como, di gennaio adesso non se ne parla proprio. Ci sarà tempo di parlare sul mercato, ma adesso l’importante è fare bene già da sabato prossimo e rimediare a quest’ultimo periodo deludente.”

STAFF – “Abbiamo già avuto modo di parlare con lo staff e di confrontarci sugli obiettivi e sugli errori commessi nella scorsa stagione. Lo staff è carico come lo sono io e c’è la voglia di riportare questa squadra alle prestazioni di inizio stagione.”

Santo Romeo