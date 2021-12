Nota stampa Ussi Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – “Le esternazioni del presidente della Reggina 1914 Luca Gallo lasciano sconcertati e preoccupati. L’USSI Calabria, circa le dichiarazioni pubbliche del massimo responsabile del club calcistico rilasciate nel corso di una recente conferenza stampa, stigmatizza con forza sia i toni che i contenuti utilizzati. Tali dichiarazioni, se riferibili ai Giornalisti sportivi reggini, sono inaccettabili perché rischiano di mettere in dubbio la dignità e la professionalità della Stampa locale. Fermo restando il diritto-dovere di critica quale inderogabile prerogativa riservata ai Giornalisti, spiace aver preso atto che il presidente Gallo abbia deciso di non optare per una replica più saggia e diplomatica inasprendo così ancora di più gli animi. L’uso di una terminologia aspra e violenta, da qualunque parte provenga, è inaccettabile. L’USSI Calabria auspica che tutti gli attori contribuiscano ad abbassare i toni riportando il confronto sui binari della sana dialettica e invita, pertanto, i colleghi a rispettare etica e deontologia professionale e il presidente della Reggina ad una maggiore attenzione e rispetto verso i giornalisti sportivi, da sempre componente essenziale, anche per il conseguimento di importanti risultati e fulgido esempio di positiva regginità”.

