Reggina, Taibi: “Era necessaria un’inversione di rotta, metamorfosi inspiegabile da parte della squadra”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Toscano, Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv. Queste le sue dichiarazioni:

“Prima di tutto vorrei ringraziare mister Aglietti per il lavoro che ha fatto fino ad oggi. Il calcio è questo, siamo passati dal secondo posto in classifica all’inguardabile prestazione con l’Alessandria. Era necessario un’ inversione di rotta e così abbiamo deciso di cambiare allenatore. Avevamo tre profili, poi ho parlato con Toscano ed ho visto in lui una grande voglia e tanta determinazione. Speriamo di tornare ad essere quelli che siamo stati un mese fa, i ragazzi sanno bene cosa pensiamo e abbiamo grande fiducia di poterlo fare con Mimmo Toscano. La squadra era dispiaciuta quando ho comunicato loro l’esonero, ma sono consapevoli di essere loro i primi responsabili, tanto quanto lo sono io. La metamorfosi è inspiegabile, servirebbe un bravo psicologo per capire cosa sia successo alla squadra. Insieme ai ragazzi non riusciamo ancora a darcene una spiegazione, ma era necessario cambiare per capirne le motivazioni. La Reggina non può essere quella vista con l’Alessandria. Speriamo di poter tornare ad essere quelli di inizio stagione”.