Il punto sulla serie B: disastro Reggina, vittorie importanti per Monza e Pisa

Si apre la diciassettesima giornata con l’anticipo di venerdì tra Cremonese e Crotone, vinta dai grigiorossi grazie alle reti degli juventini Luca Zanimacchia e Nicolò Fagioli; ennesimo risultato negativo per i pitagorici, che si confermano una delle squadre più in crisi del campionato. Quarta vittoria consecutiva per il Benevento, che si è imposta per 2 a 0 sulla Ternana, risultato importante che consente alla squadra campana di arrivare al quarto posto in classifica, fondamentale ai fini del risultato la doppietta di Gianluca Lapadula. Continua a macinare punti importanti il Brescia, che grazie alla vittoria sulla SPAL si pone sul secondo gradino del podio, grazie alle due reti segnate nella ripresa da Tramoni e Bisoli. Interrompe la striscia di sconfitte consecutive il Cosenza, grazie al pareggio ottenuto in casa del Pordenone; punto importante per i ramarri, che scalzano il Vicenza e lasciano l’ultimo posto in classifica. Vittoria in rimonta del Monza, che nel secondo tempo ribalta lo svantaggio iniziale di 2-0 siglando tre reti; sconfitta pesante per il Frosinone, che non vince da tre giornate. Vince anche il Cittadella sull’Ascoli, grazie ai due rigori siglati da Enrico Baldini; vittoria importante per i granata, che passano proprio i bianconeri in classifica. Vittoria di misura del Pisa contro il Lecce, che consolida il primo posto e tiene il record di vittorie stagionali (10, a pari merito con il Brescia). Non riesce ad ottenere la prima vittoria stagionale Beppe Iachini (espulso anche a fine partita), i ducali non vanno oltre l’uno a uno contro il Perugia, e restano bloccati a metà classifica, a 16 punti dai play-off. Continua la crisi del Vicenza, che in casa non riesca ad ottenere punti utili (solo 1 punto ottenuto), questa volta è stato il Como a vincere, grazie alla rete dell’ex Spezia Luca Vignali. Chiude la giornata l’eclatante sconfitta della Reggina contro l’Alessandria, la compagine piemontese ha chiuso con un sonoro 0-4 tra le mura nemiche del Granillo, sconfitta fatale per Alfredo Aglietti, esonerato dopo la partita.