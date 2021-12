Serie B, i risultati del sabato: Lecce ko a Pisa, la classifica aggiornata

Si sono disputate cinque partite valide per la 17esima giornata di serie B. Tra i risultati più importanti la vittoria del Pisa nel big match contro il Lecce. Vince in rimonta il Monza che batte il Frosinone. Questi i risultati delle gare disputate oggi: Cittadella-Ascoli 2-0, Monza -Frosinone 3-2, Pordenone-Cosenza 1-1, Spal-Brescia 0-2, Pisa-Lecce 1-0. Domani scenderanno in campo: Parma-Perugia (ore 14), Vicenza-Como (ore 16.15), Reggina-Alessandria (ore 20.30). Negli anticipi di venerdì, vittoria esterna del Benevento contro la Ternana (0-2) e successo della Cremonese sul Crotone (3-2).

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Pisa 35, Brescia 33, Lecce, Benevento, Monza 31, Cremonese 29, Cittadella 28, Ascoli 26, Frosinone e Perugia 25, Ternana e Reggina 22, Como 21, Spal 20, Parma 19, Cosenza 16, Alessandria 14, Crotone e Pordenone 8, Vicenza 7.