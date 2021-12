Reggina-Alessandria, le probabili formazioni: torna Loiacono, Corazza guida l’attacco dei Grigi

Voglia di rivalsa, da ambo le parti. Reggina e Alessandria si sfidano al “Granillo” per tentare di invertire la rotta, in seguito agli ultimi risultati deludenti. Lo score negativo più longevo è quello degli amaranto, reduci da ben 4 sconfitte consecutive (2, invece, per i piemontesi). Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre:

LE PROBABILI FORMAZIONI

REGGINA (4-3-3): Turati; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Cortinovis, Crisetig, Bianchi; Rivas, Galabinov, Bellomo. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Rivas-Ricci 51-49%, Galabinov-Montalto 55-45%

SQUALIFICATI: Cionek, Hetemaj

INDISPONIBILI: Franco, Ménez

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Pierozzi, Bruccini, Milanese, Lunetta; Orlando, Arrighini, Corazza. All. Longo

BALLOTTAGGI: Bruccini-Casarini 55-45%, Lunetta-Beghetto 60-40%, Orlando-Chiarello 55-45%

SQUALIFICATI: Marconi