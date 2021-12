Promozione, 1^ e 2^ Categoria, gli anticipi: tris dell’Archi, Ardore e Saint Michel a valanga

Si sono giocati quest’oggi tre anticipi della tredicesima giornata del Girone B di Promozione (mentre due gare sono state rinviate), altrettanti per la decima del Girone D di Prima Categoria e per la settima del Girone E di Seconda.

PROMOZIONE, GIRONE B – Rinviate a causa della situazione Covid le sfide Bagnarese-Melicucco e Borgo Grecanico-Gioiese, sono invece tre le partite svoltesi regolarmente. L’Archi si aggiudica il derby-salvezza contro il Ravagnese imponendosi per 3-0: una rete per tempo porta la firma di D’Agostino, nel finale è Acosta a calare il tris. Il San Giorgio incassa il primo gol tra le mura amiche per mano della Cinquefrondese, riuscendo comunque nella ripresa a trovare il pareggio per un 1-1 che resisterà fino al 90′. Spettacolare e inatteso pareggio per 3-3 a Catanzaro tra Caraffa e Rombiolese: la formazione ultima in classifica con un solo punto conquistato finora trova il vantaggio con Fatty, ma subisce la rimonta dei padroni di casa fino al 3-1; a sorpresa la squadra di Rombiolo reagisce in maniera decisa e con altre due reti di Fatty strappa il pareggio.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE D – Ardore e Saint Michel annichiliscono le rispettive avversarie sommergendole di reti. La compagine ionica, al debutto sul rinnovato terreno di gioco di casa, vince con un netto 5-0 contro la Scillese ultima della classe; i pianigiani riescono a fare anche meglio, travolgendo addirittura per 7-0 il Palizzi al Polivalente. Successi importanti in ottica playoff, come importante e delicata era la sfida in chiave playout tra Santa Cristina e Taurianova Academy: lo 0-0 finale è probabilmente molto più utile agli ospiti.

SECONDA CATEGORIA, GIRONE E – Non si ferma più la Campese che battendo 1-0 a domicilio la Calcistica Spinella, resta al comando difendendo la leadership dall’assalto dell’Antonimina, la quale in settimana ha vinto il recupero con il Real Cittanova per 2-0 mentre quest’oggi si è aggiudicata il big-match contro il Saline con lo stesso risultato. In ascesa anche il Varapodio che vince 1-0 contro la Sangiorgese.