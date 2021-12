Reggina, l’ex bomber amaranto Artico ritorna al Granillo da avversario

La sfida tra Reggina e Alessandria in programma domenica sarà sicuramente un gradito ritorno al passato per Fabio Artico, che per la prima volta in carriera da quando è dirigente affronterà la Reggina da ex. L’attuale direttore sportivo dei grigiorossi infatti, fu uno dei protagonisti della prima storica promozione in serie A degli amaranto: Artico, capocannoniere della squadra nella stagione 1998/1999, trascinò la Reggina in A grazie alle 15 reti messe a segno in quel campionato. Dopo Simone Giacchetta dunque, il “Granillo” si prepara ad accogliere un’altra vecchia gloria del passato amaranto, ancora una volta in veste di avversario.

SANTO ROMEO