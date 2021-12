Serie B, che colpo per il Monza: vicino l’ingaggio di Gaston Ramirez

Altro super colpo di mercato per il Monza, società che ambisce alla promozione in serie A. I brianzoli avrebbero praticamente definito l’ingaggio del fantasista uruguaiano Gaston Ramirez, classe 1990, svincolato. Il calciatore dovrebbe iniziare ad allenarsi con i compagni già nei prossimi giorni, ma potrà scendere in campo dal 15 gennaio in poi, alla ripresa del campionato dopo la pausa invernale. Lo riporta il portale specializzato gianlucadimarzio.com.