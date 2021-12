Da Alessandria: ”Longo sollecita un mercato di qualità: quello estivo è da bocciare”

”Longo sollecita un mercato di qualità. Quello estivo è da bocciare totalmente”, titola La Stampa di Alessandria nella giornata odierna, in un focus sul rendimento attuale dei volti nuovi giunti in estate.

Dopo il ko col Cittadella, mister Moreno Longo ha lanciato segnali precisi alla dirigenza in vista della sessione invernale di calciomercato. ”Alla squadra manca qualità – si legge sul quotidiano – chi è approdato ai grigi in estate, a parte qualche rara eccezione tipo Milanese, fa panchina e non incide. D’altra parte, le due vittorie consecutive contro Spal e Cremonese sono arrivate con in campo nove undicesimi del gruppo titolare che aveva conquistato la B Quasi alla fine del girone di andata si può stilare un primo bilancio del rendimento offerto dai volti nuovi e il saldo è preoccupante”.

I Grigi sono reduci da due sconfitte consecutive e domenica al ”Granillo” se la giocheranno contro una Reggina che necessita dei tre punti.