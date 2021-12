Reggina U17, ko in casa della Salernitana: il tabellino

Terzo ko consecutivo per la formazione U17 della Reggina, che cade anche contro i pari età della Salernitana. Gli amaranto restano al quartultimo posto in classifica, a quota 9 punti. Di seguito, il tabellino della gara riportato dal sito ufficiale della Reggina:

UNDER 17 SERIE A E B – GIRONE C, 11ª GIORNATA

SALERNITANA-REGGINA 1-0

Marcatori: 79′ Cozzolino

Salernitana: Allocca, Langellotto (77′ De Gennaro), Ianniello (77′ Gallo), Celia, Fasano, La Rocca, Scognamiglio (77′ Fusco), Mastrocinque, Cozzolino, Birra (68′ Melella), Macrì (53′ Perulli). A disposizione: Gaglione, Carpetti, Castellano. Allenatore: Cerrato.

Reggina: Filippelli (sub. Zampaglione), Maressa, Saba (sub. Molinari), Serra, Romeo, Paura, Palumbo, Perrotta (sub. Mollica), Cannistrà, Perri, Malara. A disposizione: Lofaro, Maglietta, Pacurar, Salvi, Cecere. Allenatore: Assumma.

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli. Assistenti: Giovanni Auriemma di Nola e Raffaele Cecere di Caserta.

Note – Ammoniti: Cozzolino (S), Celia (S), Perulli (S), Fusco (S), Paura (R), Palumbo (R). Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 2′ pt, 6′ st