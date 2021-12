Reggina U16, il portiere Sciammarella regala il pareggio a Cosenza (VIDEO)

Vent’anni e otto mesi. E’ l’arco di tempo trascorso da quel primo giorno di aprile del 2001, quando Massimo Taibi (allora portiere, oggi ds degli amaranto) si vestì da bomber e, nei minuti finali, regalò il pareggio alla Reggina contro l’Udinese, con un colpo di testa che passò alla storia. Nella giornata di ieri, un altro portiere del club amaranto ha emulato l’attuale ds palermitano, seppur all’interno di un campionato giovanile. Si tratta del classe 2006 Luigi Sciammarella, il quale ha timbrato il goal del pareggio nel derby di categoria (Under 16) in casa del Cosenza, che porta gli amaranto a quota 9 punti in classifica (quinto posto). Di seguito, il tabellino riportato dal sito ufficiale della Reggina ed il video della rete postato dal club amaranto sui propri canali social:

UNDER 16 SERIE A E B, GIRONE D – 8^ GIORNATA

COSENZA-REGGINA 1-1

Marcatori: 43′ Roseti (C), 81′ Sciammarella (R)

Cosenza: Pompei, Bevilacqua, Zicaro, De Luca (55′ Muraca), Cerra, Zoda, Sarpa, Delicato (74′ Gigliotti), Roseti (59′ Caruso), Raimondi (59′ Porco), Lagatta (41′ Greco). A disposizione: Abruzzese, Gravina, Salvino, Paciola. Allenatore: Belmonte.

Reggina: Sciammarella, Marcianò, Bombaci, Morra, Girasole, Pumo (78′ Arditi), Casile (52′ Gatto), Farcomeni, Antoci, Pagni (52′ Briganti), Cracchiolo (52′ Giampaolo). A disposizione: De Gaetano, Villari, Basile, Curulla, Sturniolo. Allenatore: Zito.

Arbitro: Alessandro Gervasi di Cosenza. Assistenti: Antonio Francesco Borrelli e Marco Bernaudo di Cosenza.

Note – Ammoniti: Bevilacqua (C), De Luca (C), Porco (C), Antoci (R). Espulsi: Zito (R). Recupero: 0′ pt, 3′ st.