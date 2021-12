Reggina U15, pari a Cosenza: il tabellino

Torna a far punti l’U15 amaranto, che dopo tre ko di fila strappa un pareggio in casa del Cosenza. Alla vantaggio iniziale dei padroni di casa a firma Marini, la formazione di mister Cassalia ha risposto con il pareggio di Gatto. I calabresi salgono a quota 10 punti in classifica, agganciando il sesto posto in classifica. Di seguito, il tabellino della gara riportato dal sito ufficiale della Reggina:

UNDER 15 SERIE A E B, GIRONE D – 8ª GIORNATA

COSENZA-REGGINA 1-1

Marcatori: 57′ Marini (C), 67′ Gatto P. (R)

Cosenza: Imbroinise, Lanzillotta, D’Acri (36′ Porco), Pellegrino (36′ Gabriele), Aragona, Bonofiglio, Polimeni, Costabile (69′ Tenuta), Crea (62′ Mazzulla), Musacchio, Novello (51′ Marini). A disposizione: Marano, Celebre, Martino, Donato. Allenatore: Garofalo.

Reggina: De Lorenzo, Zagari R., Cosmano, Veron (74′ Tortoriello), Ramondino, Guerrisi (62′ Gatto P.), Misefari (50′ Longo), Brutto (50′ Gatto G.), Cosentino, Parafioriti, Malara (50′ Maisano). A disposizione: Ferraiolo, Giuditta, Zagari L. Allenatore: Cassalia.

Arbitro: Francesco Aureliano di Rossano. Assistenti: Marcello Montesanti di Lamezia Terme e Lorenzo Arcuri di Cosenza.

Note – Ammoniti: Cosentino (R), Lanzillotta (C). Calci d’angolo: 1-6. Recupero: 0′ pt, 4′ st.