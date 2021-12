Reggina, contro l’Alessandria con due assenze pesanti: le possibili alternative

Ripartire come imperativo. In casa Reggina il momento è complicato, come testimoniano le quattro sconfitte consecutive che hanno portato a del malumore tra i tifosi. Si attende una risposta in termini di risultati e la sfida di domenica contro l’Alessandria potrebbe essere uno spartiacque importante per cercare di invertire il trend negativo di una squadra che dopo sedici giornate si vede a quota 22 punti in classifica.

Contro ‘I Grigi’, però, mister Aglietti dovrà fare forzatamente a meno di due giocatori, entrambi out per squalifica dopo aver rimediato, da diffidati, un cartellino giallo a Lecce. Si tratta del difensore Thiago Cionek e del centrocampista Perparim Hetemaj, rispettivamente il primo ed il quinto calciatore più utilizzato finora dal tecnico amaranto.

Al posto del centrale polacco dovrebbe tornare Stavropoulos, mentre potrebbe essere Bianchi a sostituire il centrocampista finlandese.