Reggina-Alessandria: il club riserva speciale promozione per gli abbonati

In occasione della gara Reggina-Alessandria, in programma domenica 12 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Granillo, il club mette in campo una speciale promozione riservata a coloro i quali hanno sottoscritto il mini-abbonamento. Presentandosi presso le biglietterie di piazza Duomo e PalaBotteghelle muniti del titolo personale, dalle ore 9:00 di martedì 7 dicembre, sarà possibile acquistare un tagliando al 50%per tutti i settori dello stadio.

L’iniziale fase di prevendita sarà dedicata solo ed esclusivamente ai fruitori dell’iniziativa. A partire dalle ore 09:00 di venerdì 10 dicembre, invece, sarà attiva la vendita libera, che durerà fino alle ore 20:30 di domenica 12 dicembre.

ORARI BIGLIETTERIE UFFICIALI REGGINA

Biglietteria Store di piazza Duomo: martedì 7 dicembre, 09:00/13:00 – 17:00/19:30; mercoledì 8 dicembre, 10:00/12:30 – 17:00/19:30; da giovedì 9 dicembre a sabato 11 dicembre, 09:00/13:00 – 17:00/19:30; domenica 12 dicembre, 10:00/12:30 – 17:00/19:30.

Biglietteria Largo Botteghelle: martedì 7 dicembre, 09:00/13:00 – 15:00/19:00; mercoledì 8 dicembre, 10:00/12:30 – 17:00/19:30; da giovedì 9 dicembre a sabato 11 dicembre, 09:00/13:00 – 15:00/19:00; domenica 12 dicembre, 10:00/13:00 – 16:00/20:30.

PREZZI PROMO RISERVATA AI TITOLARI DI MINI-ABBONAMENTO

SETTORE INTERO (50%) UNDER 18 (50%) UNDER 10 (50%) DIV. ABILI (50%)* CURVA SUD E NORD 5,70€ 4,00€ 3,50€ N.D. TRIBUNA EST 9,50€ 8,00€ 4,50€ 8,00€ TRIBUNA OVEST (Laterale e Grande) 15,00€ 10,00€ 5,50€ 10,00€ TRIBUNA OVEST (Centrale) 19,00€ 14,00€ 7,50€ N.D. TRIBUNA VIP N.P. N.P. N.P. N.D. I prezzi si intendono esclusi di diritto di prevendita.

* Solo ed esclusivamente in caso di esaurimento posti disponibili

Per poter avere accesso all’Oreste Granillo, si raccomanda di rispettare la normativa anti-Covid vigente (essere in possesso di Green Pass rafforzato). Si raccomanda altresì di presentarsi muniti di mascherine protettive, che andranno indossate per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio.