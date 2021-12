Top e Flop di Lecce-Reggina: Majer giocatore completo, Crisetig e Rivas in confusione

Notte fonda per la Reggina che perde a Lecce per la quinta volta nelle ultime sei gare. Amaranto mai pericolosi, se non dopo il raddoppio pugliese e con tentativi poco efficaci. Tra i Top della gara sicuramente il centrocampista sloveno Zan Majer e l’ala brasiliana Strefezza, in generale male il collettivo calabrese, tra i peggiori sicuramente Lorenzo Crisetig e Rigoberto Rivas, all’ennesima prestazione negativa. Ecco i Top e i Flop della gara del Via del Mare tra Lecce e Reggina:

TOP Majer e Strefezza: Lo sloveno è calciatore completo, riesce a coniugare le due fasi con estrema qualità. Gamba, palleggio, incursione come quella che lo ha portato al gol del raddoppio. Strefezza si consente una giornata senza reti, dopo l’incredibile bottino delle ultime partite, ma è sempre tra i più pericolosi con le sue accelerazioni nello stretto e l’assist al bacio per il secondo gol dei suoi.

FLOP Crisetig e Rivas: L’honduregno colleziona l’ennesima gara sottotono, simbolo dell’incredibile involuzione amaranto dell’ultimo mese. Mai un affondo anche quando il campo è “aperto”, mai una soluzione che procuri pericolosità agli avversari. In difficoltà anche Crisetig che continua non solo a sbagliare anche passaggi semplici ma non riesce più a creare, limitandosi spesso a giocate scontate e spesso errate, come ad essere frenato dalla paura del momento.