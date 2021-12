Lecce-Reggina 2-0, le pagelle amaranto: la crisi continua…

Gargiulo e Majer firmano la vittoria del Lecce, la Reggina delude ancora. Le pagelle degli amaranto secondo RNP:

Turati 6: nulla da rimproverargli, incolpevole sui goal

Adjapong 5: la condizione fisica sembra essere in crescita, ma non è ancora entrato nei meccanismi di squadra.

Cionek 5: poco lucido col pallone tra i piedi e in fase organizzativa, salterà la prossima sfida per squalifica.

Regini 5: non riesce a contrastare Coda in occasione del primo goal, fuori posizione in occasione del raddoppio. La difesa fa acqua…

Di Chiara 6: galoppa, spinge e cerca l’affondo con cross annesso, ma è poco supportato e i suoi sforzi risultano invani…

Hetemaj 5,5: in difficoltà come tutti, ma lotta su ogni pallone proteggendolo con grinta. Anche lui salterà la prossima gara per squalifica

Crisetig 4,5: a tratti lento, prevedibile e anche impreciso. E’ il cervello della Reggina, la quale si inceppa quando non è in palla…

Cortinovis 5,5: inizia anche bene, mettendoci ritmo e intensità che però vanno scemando col passare della gara… Dal 70′ Tumminello 5: non riesce a incidere

Bellomo 5: sorprende (in negativo) la sua prestazione. Spento, scarico, non riesce ad incidere. Dal 60′ Ricci 5,5: il primo tiro in porta della Reggina è il suo, arrivato al 77′.

Montalto 5: non era al meglio e lo si è visto. Mai pericoloso sotto porta. Dal 60′ Galabinov 5,5: ci prova con qualche colpo di testa ed una conclusione parata da Gabriel.

Rivas 4,5: sembra essere un giocatore totalmente diverso da quello visto nelle prime giornate. Continua a deludere e non si spiega il perché di tale involuzione. Dal 75′ Liotti s.v.

Aglietti 5: quarto ko di fila, quinto nelle ultime sei partite. Prosegue il periodo nero di una Reggina in netto calo, che sembra aver perso la propria identità…