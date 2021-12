Reggina, Aglietti: “Siamo tutti sotto esame”

Queste le dichiarazioni del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti al termine della gara persa contro il Lecce. Quinta sconfitta in sei partite.

“C’è poco da dire, si nota la nostra poca serenità nel cercare le giocate. I gol nascono anche da errori nostri, fino al raddoppio la partita mi è sembrata equilibrata. Il risultato che ci serve per ripartire dobbiamo trovarlo noi dobbiamo metterci maggiore determinazione per trovarlo. Quando perdi quattro partite di fila non va bene, non è solo un discorso tecnico, ma generale. Dobbiamo farci tutti quanti un esame di coscienza. In questo momento siamo tutti sotto esame, ma sono convinto che abbiamo le capacità di risollevarci”.