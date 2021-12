Consueto completo giallorosso per i padroni di casa; maglia e pantaloncino bianco, invece, per i calabresi di Aglietti.

4′ Scintille tra Hetemaj e Di Mariano a gioco fermo per un fallo commesso in precedenza ai danni di Bellomo.

16′ Bellomo sradica il pallone dai piedi di Dermaku e prova a entrare in area. La retroguardia salentina è attenta e si rifugia in corner.

27′ GOL LECCE! Perfetto inserimento di Gargiulo che deposita in rete la sponda aerea di Coda dalla sinistra. 1-0 per i padroni di casa.

43′ SOSTITUZIONE per il Lecce: abbandona il campo per problemi fisici Massimo Coda, al suo posto Olivieri

