Lecce-Reggina, Baroni: “Ottima prestazione della squadra”

L’ex di turno Marco Baroni vola momentaneamente al primo posto con il suo Lecce dopo la vittoria sulla Reggina. Queste alcune dichiarazioni del tecnico a fine gara:

“Abbiamo disputato un’ottima partita, cercando sempre il fraseggio e la soluzione per fare gol. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, oggi hanno giocato da squadra matura. Abbiamo anche margini di crescita, dobbiamo continuare a lavorare, non guardo la classifica e sono contento per i tifosi. Avevo chiesto ai ragazzi di prestare attenzione perchè la Reggina ha qualità nell’organico” ha detto Marco Baroni.