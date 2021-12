La Reggina perde ancora, 2-0 del Lecce al ”Via del Mare”: il tabellino della gara

Ultime News

Queste le dichiarazioni del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti al termine della gara persa contro il Lecce. Quinta sconfitta in sei partite. “C’è poco da dire, si nota la nostra poca serenità nel cercare le giocate. I...

Gargiulo e Majer firmano la vittoria del Lecce, la Reggina delude ancora. Le pagelle degli amaranto secondo RNP: Turati 6: nulla da rimproverargli, incolpevole sui goal Adjapong 5: la condizione fisica sembra essere in crescita,...

Non riesce più a far punti la Reggina di mister Aglietti, che a Lecce incassa il quarto ko consecutivo, il quinto nelle ultime sei gare. Amaranto quasi mai pericolosi nel corso della gara, padroni di casa che ottengono i tre...

Reggina

Notte fonda per la Reggina che perde a Lecce per la quinta volta nelle ultime sei gare. Amaranto mai pericolosi, se non dopo il raddoppio pugliese e con tentativi poco efficaci. Tra i Top della gara sicuramente il centrocampista...