Reggina, Aglietti: “Montalto in dubbio, cambierà qualcosa in formazione”

La Reggina torna in campo domani pomeriggio al Via del Mare di Lecce contro la squadra dell’ex Baroni. Gara difficile, visto i momento di forma degli amaranto. Queste alcune dichiarazioni dell’allenatore Alfredo Aglietti alla vigilia del match:

Il Lecce – “È una squadra in forma, dal gol facile. Dobbiamo entrare in campo con la giusta determinazione per rendere la vita difficile a loro, il risultato non sarà scontato nemmeno domani tutte le gare sono in equilibrio. E’ la partita giusta in questo momento. Non andiamo a Lecce per lo 0-0, cerchiamo sempre di proporre qualcosa”

Scelte di formazione – “Cambieremo qualcosa anche domani, credo che l’esrienza della nostra rosa possa essere un vantaggio perché i calciatori esperti riescono a gestire alcuni momenti della stagione.

Il ritiro – “È stata una scelta per rimanere uniti in questo momento e ritrovare lo spirito. Il campo darà le risposte ed i risultati sono la medicina migliore”

Indisponibili – “Montalto ha avuto un problemino, monitoreremo la situazione fino a domani”.