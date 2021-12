Lecce-Reggina, la probabile formazione giallorossa: Hjulmand in mezzo al campo, Strefezza nel tridente

Ex in panchina. Marco Baroni ritrova la Reggina nel suo cammino, finora brillante per quanto fatto vedere dal suo Lecce in questa prima parte di campionato. Quattordici risultati utili consecutivi per la squadra salentina, che domani ospiterà i calabresi al ”Via del Mare”. L’ex tecnico amaranto, che si sta godendo un super Strefezza, ha tutto l’organico a disposizione eccetto gli acciaccati Vera, Paganini e Tuia.

Ultime News

Reggina Lecce-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV 03/12/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it La Serie B torna nuovamente in campo per la 16esima giornata di campionato, con la Reggina di Alfredo Aglietti che alle 16:15 sfida in trasferta il Lecce dell’ex Marco Baroni. I giallorossi sono reduci da 2 vittorie e 2...

Reggina Lecce-Reggina, i precedenti: ultima vittoria amaranto nel 1997 03/12/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Sono venticinque i precedenti tra Lecce e Reggina in Puglia. Solamente due volte nella storia la squadra amaranto ha conquistato la vittoria, l’ultima risale al 1997, con la doppietta decisiva di Dionigi. Quindici i successi...