Lecce-Reggina, la probabile formazione amaranto: Aglietti verso la conferma del 4-3-3

”La partita giusta per provare a fare un risultato importante, che in questo momento è la medicina migliore”. E’ quanto dichiarato dal tecnico amaranto Alfredo Aglietti in occasione della conferenza stampa pre gara, conscio che la trasferta del ”Via del Mare” potrebbe mandare un segnale importante in vista delle prossime settimane. L’obiettivo è invertire il trend negativo e reagire dopo le tre sconfitte consecutive, che hanno portato un po’ di maretta nel mondo Reggina.

I calabresi arrivano in Puglia con tutto l’organico a disposizione eccetto gli acciaccati Ejjaki, Franco e Ménez, con quest’ultimo che non è riuscito a recuperare dal problema al tendine. Non sembra essere al 100%, dalle parole dello stesso mister, neppure Montalto, il quale ha accusato qualche fastidio in mattinata ma è comunque arruolato per la trasferta salentina.

Possibile conferma del 4-3-3, ma con qualche interprete diverso rispetto alla gara con l’Ascoli.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Rivas, Galabinov, Bellomo. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Lakicevic-Loiacono 55-45%, Cortinovis-Bianchi 55-45%, Rivas-Laribi 60-40%

INDISPONIBILI: Franco, Ejjaki, Ménez