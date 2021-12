Lecce-Reggina, i convocati giallorossi: fuori in tre

Gli uomini a disposizione di Marco Baroni per la sfida del ''Via del Mare''

Il tecnico Marco Baroni ha convocato 23 giocatori per la gara Lecce – Reggina 16ª giornata della Serie BKT in programma sabato 4 dicembre 2021 alle ore 16:15. Out Tuia, Paganini e Vera. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

8. Gargiulo

9. Coda

10. Di Mariano

11. Olivieri

14. Helgason

16. Bjarnason

17. Gendrey

19. Listkowski

21. Gabriel

23. Björkengren

25. Gallo

27. Strefezza

29. Blin

30. Barreca

33. Calabresi

35. Samooja

37. Majer

42. Hjulmand

44. Dermaku

99. Rodriguez