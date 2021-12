Lecce-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Serie B torna nuovamente in campo per la 16esima giornata di campionato, con la Reggina di Alfredo Aglietti che alle 16:15 sfida in trasferta il Lecce dell’ex Marco Baroni. I giallorossi sono reduci da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime quattro giornate, mentre gli amaranto hanno rimediato un solo successo e ben 3 sconfitte. 8 i precedenti ufficiali in serie cadetta tra le due compagini: 6 vittorie per i salentini, un pareggio e solo un successo per la Reggina. Uomini di mister Aglietti che cercano l’impresa al “Via del Mare” per risollevarsi dopo le ultime prestazioni piuttosto deludenti, mentre il Lecce vorrà consolidare il terzo posto in classifica conquistato nell’ultimo turno di campionato.

Probabile formazione Lecce

Mister Baroni che dovrà fare a meno di Vera, Paganini e Tuia, fermi ai box per infortunio. Lucioni e Dermaku saranno i due centrali difensivi a protezione dell’estremo difensore Gabriel, con Barreca e Gendrey sulle corsie esterne. Hjulmand parte favorito per una maglia da titolare a centrocampo, affiancato da Majer e Gargiulo. Olivieri guiderà l’attacco grigiorosso, con Strefezza e Di Mariano che agiranno sugli esterni.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Olivieri, Di Mariano. All. Baroni

Probabile formazione Reggina

Contro il Lecce, Aglietti dovrebbe riconfermare l’undici iniziale visto contro l’Ascoli, fatta eccezione per alcuni elementi: confermato tra i pali Turati, con Lakicevic, Cionek, Regini e Di Chiara a completare il reparto difensivo. Cortinovis (in ballottaggio con Bianchi) affiancherà Crisetig e Hetemaj a centrocampo, mentre Bellomo sostituirà Laribi nel ruolo di esterno offensivo. Rivas agirà sulla corsia opposta, con Galabinov favorito rispetto a Montalto per una maglia da titolare al centro dell’attacco.

REGGINA (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Rivas, Galabinov, Laribi. All. Aglietti

Lecce-Reggina pronostico Reggina di mister Aglietti che parte ampiamente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 5.00 rispetto alla vittoria dei giallorossi quotata 1.65. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 leggermente in ribasso a quota 5.25. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3.70 Snai/3.75 Sisal). Interessante anche il segno NG a quota 1.95 (Sisal).

Lecce-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 16:15 della gara tra Lecce e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

