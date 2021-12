Promozione Girone B, il recupero: tris del Brancaleone al San Gaetano

La terza volta è stata quella buona: si è finalmente disputato il recupero del Girone B di Promozione tra Brancaleone e San Gaetano Catanoso, già rinviato due volte a causa del maltempo. Pronostico rispettato con la squadra di Alberto Criaco che si è imposta per 3-0 sull’undici di Scevola grazie alle reti di Ivan Rubertà, Gianni Galletta e Giuseppe Virgara.

Grazie a questi tre punti, il Brancaleone si porta al terzo posto in classifica a quota 23, a -5 dalla Gioiese capolista e ad una lunghezza dallo Sporting Catanzaro Lido. Il San Gaetano resta invece in penultima posizione a quota 9, in una classifica comunque molto corta che vede otto squadre, dall’ottavo al penultimo posto, raccolte in appena 4 punti.

Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica

28 Gioiese

24 Sporting CZ Lido

23 Brancaleone

22 Caraffa

22 Capo Vaticano

18 San Giorgio

17 Cinquefrondese

13 Africo

13 Borgo Grecanico

13 Ravagnese

12 Archi

12 Melicucco

10 Bagnarese

9 Vallata del Torbido

9 San Gaetano Catanoso

1 Rombiolese

Prossimo turno – 12^ giornata (05/12/2021)

Bagnarese-Capo Vaticano

Cinquefrondese-Borgo Grecanico

Gioiese-Caraffa

Melicucco-Brancaleone

Ravagnese-San Giorgio

Rombiolese-Vallata del Torbido

San Gaetano Catanoso-Compr. Archi

Sporting Catanzaro Lido-Africo