Reggina-Ascoli, Taibi: “Fiducia in Aglietti. Abbiamo perso l’identità, da domani andiamo in ritiro”

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Ascoli per commentare la sconfitta e il momento negativo della squadra. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “La squadra ha avuto un contraccolpo psicologico dopo la Cremonese. Oggi non ho visto una squadra che si è tirata indietro, le difficoltà sono lampanti e dobbiamo lavorare per uscirne. Quando le cose vanno bene i meriti li lascio agli altri, quando vanno male preferisco ritenermi il primo responsabile. Stiamo perdendo convinzione, non capisco il perché. Dobbiamo immediatamente metter giù la testa, sono convinto che si possa uscire da questi momenti negativi.”

CONFRONTO CON LA CURVA – “I tifosi hanno fatto un confronto da persone per bene, sono attaccati alla squadra. Alla fine del discorso, comunque, ci hanno sostenuto, non avevo dubbi sul loro supporto. Dobbiamo essere noi a passare dalle chiacchiere ai fatti.”

AGLIETTI – “C’è la fiducia sul mister, oggi la squadra ha reagito e giocato. Abbiamo preso due gol stranissimi, cercando di fare la partita. Da domani andiamo in ritiro, anche per ritrovare convinzione e motivazioni. I giocatori più esperti devono trainare gli altri e fare gruppo. Veniamo da una situazione negativa, da cui dobbiamo uscire”.

GIOCATORI ESPERTI – Devono cercare di trainare gli altri più giovani. Io credo fortemente in questo gruppo e credo possa fare bene, ma in questo momento non lo stiamo facendo, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Questo momento negativo ci ha colto di sorpresa, non pensavo che dopo Cosenza potessimo trovarci in questa situazione. Siamo colpevoli, dobbiamo cercare di venirne fuori”.