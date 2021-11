Reggina in campo questa sera al Granillo contro l’Ascoli. Gara delicatissima dopo i due ko consecutivi degli amaranto con Cremonese e Benevento. A rendere la sfida contro i marchigiani ancora più complicata c’è il tabù Andrea Sottil. L’allenatore dell’Ascoli, infatti, non ha mai perso in panchina contro la Reggina nei sette precedenti. Per Sottil anche un successo al Granillo alla guida del Siracusa. Mai sconfitto dagli amaranto nelle sue esperienze con Ascoli, Paganese e Siracusa.