Reggina-Ascoli, sfida tra i giocatori più decisivi della B: Galabinov e Dionisi

La Lega B nelle curiosità della quindicesima giornata, ne annovera anche una relativa alla sfida di stasera tra Reggina e Ascoli, secondo quanto elaborato da Football Data. Nella gara del Granillo “di fronte i due giocatori più decisivi della Serie BKT 2021/22: Galabinov con le sue reti determinanti ha portato 11 dei 22 punti della Reggina (50%), Dionisi 13 dei 22 ascolani (59,1% del complessivo). Sfida al passato per Alfredo Aglietti, già coach dei bianconeri marchigiani, con score di 10 vittorie, 20 pareggi e 13 sconfitte in 43 panchine ufficiali, stagione di serie B 2016/17″.

Fonte: Football Data