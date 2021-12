Reggina-Ascoli,Top&Flop: Sabiri protagonista assoluto, Rivas e Laribi impalpabili

Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Reggina. Dopo i ko contro Cremonese e Benevento, gli uomini di Aglietti cedono il passo anche all’Ascoli, che espugna il Granillo grazie alla doppietta di Sabiri al termine di una partita combattuta ed equilibrata, con gli amaranto che hanno sfiorato il gol del pareggio in più occasioni nella ripresa. Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Sabiri – Sempre devastante al Granillo, protagonista assoluto della serata e man of the match. Pronti via porta subito avanti i suoi con un potente tiro dalla distanza che, complice la deviazione di un avversario, spiazza il portiere amaranto Turati. Fortunato in occasione del primo goal, abile e astuto invece quando al minuto 55′ della ripresa intercetta con il tacco la conclusione da fuori area di Buchel, trovando la doppietta personale e la rete che vale i tre punti all’Ascoli.

FLOP

Rivas e Laribi – Aglietti sceglie di rimescolare le carte dal punto di vista tattico, schierando Rivas e Laribi nell’inedita posizione di attaccanti esterni nel 4-3-3, ma la scelta non si rivela azzeccata. Entrambi faticano ad entrare nelle trame del match, non riuscendo praticamente mai ad affondare sulle rispettive corsie di competenza. Troppe palle perse e troppi errori in fase offensiva: un’involuzione preoccupante per i due esterni amaranto e in particolar modo per l’honduregno, ormai lontano parente del Rivas devastante di inizio stagione.

SANTO ROMEO