Serie D – Il Cittanova frena la capolista, Lamezia rimonta in “zona Cesarini”

La tredicesima giornata del Girone I di Serie D ha favorito, nella corsa alla vetta, il Lamezia Terme, ora a -2 dalla capolista Gelbison, bloccata sullo 0-0 a Cittanova dalla formazione di Di Gaetano, vicina a sua volta in più di una circostanza al gol della vittoria. Il Lamezia ne approfitta solamente nei minuti finali: il Città di Sant’Agata padrone di casa si porta in vantaggio nel recupero del primo tempo con Brugnano; nella ripresa i lametini le provano tutte per pareggiare, mister Lio fa debuttare l’attaccante Rusescu che a 5′ dal termine si incarica di trasformare il rigore procurato da Haberkon. Ristabilita la parità, i gialloblù vanno a caccia del gol del sorpasso, trovandolo al 92′ con lo stesso Haberkon, una rete da tre punti che consente al Lamezia di mettere il primo posto nel mirino.

Scivola nuovamente il San Luca, battuto 2-0 dal Trapani che presentava in panchina Morgia, subentrato in settimana; un gol per tempo, prima Maltese, poi Gatto, e la formazione siciliana si prende i tre punti operando al contempo il sorpasso in classifica, dove gli aspromontani continuano a guardarsi alle spalle. Colpaccio esterno messo a segno dal Castrovillari a Castellabate: contro il forte Santa Maria, i Lupi del Pollino vanno sul triplo vantaggio con l’autorete di Coulibaly e le reti di Tripicchio e Rodi; prima del riposo i locali accorciano con Oviszach ma nella ripresa la rimonta non si completa. Il Castrovillari compie un passo importante agganciando il Rende, il quale evita nel finale la sconfitta interna contro il Licata, avanti grazie al gol di Souaré; con un uomo in meno, i biancorossi agguantano all’86’ il pari con Mirabelli.

La Cavese difende il terzo posto trovando nel finale la rete del solito Diaz contro il Real Aversa; la compagine di Cava de’ Tirreni, va a -6 dalla Gelbison, mantenendo il +2 sul Paternò che affonda l’FC Messina con un roboante 8-1, frutto anche delle doppiette di Cangemi, Camara e Foderaro. Finisce 1-1 il match tra Acireale e Portici; identico punteggio nel confronto in fondo alla classifica tra Troina e Giarre, mentre la Sancataldese si aggiudica lo spareggio con il Biancavilla per 3-2.

