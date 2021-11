Reggina, Gallo: “Nessuna cessione del club”

Lungo intervento del presidente della Reggina, Luca Gallo, ai microfoni di Reggina Tv. Queste alcune delle importanti dichiarazioni del presidente amaranto.

Cessione club – “Perché dovrei cedere la società dopo aver investito tanti milioni di tasca mia? Se io investo di tasca mia, cash, senza aiuti bancari, prendo un centro sportivo e lo faccio diventare qualcosa di straordinario, perché dovrei cedere”.

La squadra ed il mercato – “Sono pienamente convinto che Aglietti riuscirà a tirare su la squadra da una situazione isolata e temporanea, è un campionato molto difficile e molto equilibrato. Aglietti ha più esperienza di tutti e mi fido totalmente di lui. Ho parlato con la squadra e l’allenatore, mi hanno assicurato questo”.

Mercato di riparazione – “A gennaio si tireranno le somme, si vedrà quali calciatori avranno rese di meno e si valuterà cosa fare sulla rosa. Si andranno a vedere le zone del campo, quelle che sono le problematiche che ci sono state. Anche l’anno scorso abbiamo fatto una campagna di gennaio che ci ha permesso di fare un buon girone di ritorno, ma quest’anno la situazione è diversa perché questo gruppo sta facendo bene”.

Crisi società – “Da quando ho preso la Reggina non abbiamo mai avuto penalizzazioni, non capisco perché mi si chiedono queste cose. Ho portato il club dalla C alla B in un solo campionato, a metà gara contro la Cremonese eravamo secondi. Gli stipendi vengono regolarmente pagati”.