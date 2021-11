Reggina-Ascoli, la probabile formazione amaranto: possibili novità per invertire la rotta [GRAFICA]

Voglia di rivalsa. È quella che i tifosi amaranto si aspettano dalla squadra di Aglietti, che contro l’Ascoli è chiamata a riscattare le ultime due prestazioni contro Cremonese e Benevento. Possibili cambi di formazione per tentare di invertire la rotta in casa amaranto, dove resta ancora out Ménez oltre Ejjaki e Franco.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Regini, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Regini-Stavropoulos 60-40%, Hetemaj-Bianchi 55-45%, Rivas-Laribi 55-45%

INDISPONIBILI: Ménez, Ejjaki, Franco.