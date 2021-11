Reggina-Ascoli, la curiosità: Aglietti e Sottil entrambi ex di turno

Sono numerosi gli ex della gara di domani al Granillo tra Reggina e Ascoli. I due tecnici, Alfredo Aglietti e Andrea Sottil, sono entrambi ex del match. Aglietti ha guidato l’Ascoli per una stagione, quella 2016-2017 in cui ha conquistato la salvezza, mentre Sottil ha indossato la maglia della Reggina da giocatore nel campionato 2003-2004. Altri ex della partita sono, il portiere Enrico Guarna che dopo due campionati nell’ultima sessione estiva è tornato ad Ascoli, Adriano Montalto che con i bianconeri ha debuttato in serie B, una stagione nelle Marche anche per Nicola Bellomo. Ex di turno anche Petrelli che però non è tra i convocati.