Eccellenza – Locri inarrestabile, il Gallico Catona batte la Reggiomed

Il Locri si aggiudica il big-match dell’undicesima giornata di Eccellenza, battendo e spedendo a -11 il forte e ambizioso Sersale. A sbloccare il risultato ci pensa Larosa dal dischetto; al quarto d’ora della ripresa arriva il raddoppio della formazione di Mancini con Zarich, Pascuzzi accorcia le distanze riaprendo il match, chiuso però definitivamente da Paviglianiti. L’unica formazione capace di tenere il passo del Cavallo Alato è la Morrone, seconda a -5: ennesimo show della formazione di Infusino che contro il CotroneiCaccuri, dopo il botta e risposta del primo tempo firmato Salerno-Gazzoni, dilaga nella ripresa con la doppietta di Nicoletti e l’ennesima firma di Trombino.

Il derby reggino se lo aggiudica il Gallico Catona, che dopo il Boca N. Melito batte 1-0 anche la Reggiomediterranea, gara decisa dal guizzo di Infusino ad un quarto d’ora dalla fine. Due partite e due successi per Iannì alla guida del Gallico Catona, risalito all’ottavo posto, mentre gli amaranto di Misiti, pur rimanendo al terzo posto, scivolano a -10 dal Locri. Altri due i derby reggini giocati sul versante ionico: il Gioiosa batte a domicilio la Stilomonasterace per 2-1, decisivo il penalty di Panetta al 90′; la Bovalinese espugna Roccella grazie alla rete di Logozzo.

Ritorno in panchina negativo per mister Laface: il Boca Nuova Melito cade per 3-o in casa del Soriano rimanendo immobile sul fondo della classifica; decidono la doppietta di Cannitello e una magia di Mercatante. La Paolana spreca l’ennesima chance casalinga impattando 0-0 con l’Isola Capo Rizzuto penultimo; i crotonesi potrebbero addirittura fare il colpaccio allo scadere ma Ventura spreca il rigore del successo. L’Acri torna a sorridere con convinzione battendo per 3-0 lo Scalea con la doppietta di Le Piane intervallata dal gol di Crispino.

Clicca qui per risultati, classifica e prossimo turno