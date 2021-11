Reggina-Ascoli: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 20:30 per la 15esima giornata di serie B va in scena al Granillo il match tra Reggina e Ascoli. Uomini di Aglietti reduci dalla pesante sconfitta esterna rimediata contro il Benevento, mentre i bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro il Monza nell’ultimo turno di campionato. 13 i precedenti ufficiali tra le due formazioni in Calabria: 5 successi per gli amaranto, 7 pareggi e solamente 1 vittoria per i bianconeri. Amaranto chiamati a vincere per riscattare la disfatta di Benevento e le tre sconfitte nelle ultime tre uscite, mentre l’Ascoli andrà a caccia di punti pesanti con l’obiettivo di consolidare il settimo posto conquistato nella scorsa giornata.

Probabile formazione Reggina

Possibili novità formazione in casa amaranto in vista della sfida contro l’Ascoli, dove restano ancora Ménez, Ejjaki e Franco. In difesa, mister Aglietti dovrebbe confermare nuovamente Turati, Di Chiara e Cionek, con Loiacono e Regini favoriti rispetto a Lakicevic e Stavropoulos per una maglia da titolare. Hetemaj affiancherà Crisetig in mediana dopo la panchina di Benevento, mentre Bellomo e Rivas agiranno da esterni di centrocampo, a supporto del tandem d’attacco Galabinov-Montalto.

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Regini, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. All. Aglietti

Probabile formazione Ascoli

4-3-1-2 come modulo di riferimento per mister Sottil, che dovrà rinunciare allo squalificato Saric e all’ infortunato Bidaoui. Davanti a Leali fiducia alla coppia difensiva Avlonitis-Botteghin, con Salvi e D’Orazio che agiranno sulle corsie laterali. Eramo e Maistro (in ballottagio con Caligara) confermati nel ruolo di mezzali, con Buchel in cabina di regia. Iliev e Dionisi guideranno l’attacco dell’Ascoli, con Sabiri sulla trequarti.

ASCOLI (4-3-1-2) – Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Maistro, Buchel, Eramo; Sabiri; Iliev, Dionisi. All. Sottil

Reggina-Ascoli pronostico

Reggina di mister Aglietti che parte favorita secondo Snai, con il segno 1 quotato a 2.15, rispetto alla vittoria dei bianconeri quotata 3.45. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 leggermente in rialzo a quota 2.25, mentre la vittoria dell’Ascoli è quotata 3.40. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,10 Sisal/quota 3.20 Snai). Interessante anche il segno X+MULTIGOAL 1-5 a quota 4.25 (Sisal).

Reggina-Ascoli dove vederla in Tv o streaming

Il fischio d’inizio della gara è fissato alle ore 20:30. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

